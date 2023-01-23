Иллюстративное фото: пограничники показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Бахмут (Getty Images)

Украинские защитники продолжают держать оборону в Бахмуте. Город практически полностью разрушен из-за ударов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.