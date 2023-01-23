Пограничники показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Бахмут
Украинские защитники продолжают держать оборону в Бахмуте. Город практически полностью разрушен из-за ударов россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.
Пограничники записали видео и показали как выглядит город после постоянных ударов россиян.
"ГПСУ выполняет задания в самой горячей точке Украины… Город Бахмут сейчас обожженный, изуродованный, но несломленный", - рассказал один из пограничников.
Напомним, ранее стало известно, что украинские пограничники успешно захватили позиции оккупантов под Бахмутом.
Также мы писали, что вблизи Бахмута украинские военные отбили штурм российских солдат.
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