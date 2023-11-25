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Сырский посетил позиции ВСУ на Купянском и Бахмутском направлениях

Суббота 25 ноября 2023 11:08
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Сырский посетил позиции ВСУ на Купянском и Бахмутском направлениях Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции наших военных на Купянском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

Александр Сырский встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклады о ходе выполнения поставленных задач, проблемных вопросах и порядке их решения.

"Основное внимание было сосредоточено на организации эффективного поражения противника, всестороннем обеспечении действий наших войск и максимальном сохранении жизней наших воинов", - пишет пресс-служба Сухопутных войск.

Фото: Сырский посетил позиции ВСУ на Купянском и Бахмутском направлениях (t.me/landforcesofukraine)

В частности, были приняты решения для усиления обороны на важных направлениях и применения резервов.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши военные отразили 30 атак врага на Авдеевском направлении. В частности воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), 23 и 24 ноября ВСУ продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. В частности, есть продвижение. В том числе есть успехи в западной части Запорожской области.

За прошедшие сутки, 24 ноября, наши воины уничтожили еще 860 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 323760 военных.

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