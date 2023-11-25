ВСУ проводят контрнаступление в западной части Запорожской области: карты ISW

Украинские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 23 и 24 ноября и, как сообщается, продвинулись. Также продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области и подтвердили успехи. Украинские силы продолжали наступательные операции в Мелитопольском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 23 и 24 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в Купянском направлении к северо-востоку от Петропавловки и вблизи Синьковки, Ивановки и Стельмаховки, но не проводили никаких наступательных операций в направлении Лимана.

23 ноября российский военный блогер заявил, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Петропавловки. Другой российский военный блогер заявил, что российские войска провели неудачные наступательные операции из Орлянки и близ Петропавловки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 23 ноября, что российские войска перебросили неустановленный батальон из Курской области на позиции возле Райгородка.

Украинские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 23 и 24 ноября и, как сообщается, продвинулись в неустановленную дату. 24 ноября государственная пограничная служба Украины опубликовала видеозапись, на которой видно, как украинские войска продвигаются и захватывают российские позиции в неустановленном районе в направлении Сватово.

Министерство обороны России заявило 23 и 24 ноября, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Ольшанов и Григоровки. Российские блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и что бои продолжаются близ Торского и в районе Серебрянского лесничества.

Операция №2 - Донецкая область

По словам ISW, российские войска провели наступательные операции под Бахмутом 23 и 24 ноября и подтвердили успехи. Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 22 и 23 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Клещиевки.

Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись в районе Богдановки, Берховского водохранилища, Клещиевки и железной дороги возле Андреевки.

Украинский генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Российские блогеры утверждали, что бои продолжались возле железной дороги к северу от Клещиевки и высот к западу от населенного пункта, которые, по утверждению российского источника, украинские силы продолжали контролировать по состоянию на 23 ноября.

Украинские военные источники заявили 23 и 24 ноября, что российские силы на Бахмутском направлении сосредотачиваются на небольших тактических достижениях, прощупывают линию фронта и наносят удары беспилотниками по ночам.

23 ноября российский блогер заявил, что украинские войска безуспешно контратаковали в районе Авдеевки к юго-западу от Красногоровки.

Российские войска провели наступательные операции в районе Авдеевки, но 23 и 24 ноября не добились никаких подтвержденных успехов.

22 ноября российский источник заявил, что российские войска контролируют 80 процентов промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки, а позже, 24 ноября, заявил, что российские силы контролируют 95 процентов территории.

24 ноября другой российский источник заявил, что российские войска контролируют всю промышленную зону, но признал, что это утверждение основано на неподтвержденной предварительной информации.

23 и 24 ноября Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к востоку от Новокалиново и Новобахмутовки; к северу от Ласточкиного и вблизи Степового, Первомайского, Северного, Авдеевки.

24 ноября российский военный блогер заявил, что российским вертолетам приходится летать на очень малых высотах, чтобы избежать украинских систем ПВО вблизи Авдеевки.

Глава военной администрации украинской Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что российским силам трудно использовать большое количество военной техники из-за погодных условий.

Украинские войска не проводили никаких заявленных или подтвержденных наступательных операций к западу и юго-западу от Донецка 23 и 24 ноября.

Российские войска провели наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка, но 23 и 24 ноября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Марьинки и Новомихайловки.

23 ноября российский военный блогер заявил, что российские войска провели наступательную операцию в Марьинке, но не уточнил ее исход.

"Южная ось"

Украинский Генштаб сообщил о безуспешных российских атаках вблизи Старомайорского и к юго-западу от него 23 и 24 ноября.

Российский батальон "Восток", который действует в районе границы Донецкой и Запорожской областей, 24 ноября заявил, что российские войска в настоящее время имеют преимущество в огневой мощи на этом направлении.

Российские источники дополнительно утверждали, что российские войска атаковали близ Старомайорского и Урожайного вечером 22 ноября и в течение всего 23 ноября, а также к северо-западу от Старомайорского 24 ноября.

Российские источники утверждали, что украинские войска провели ограниченные и безуспешные контратаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей 23 и 24 ноября. Министерство обороны России сообщило 23 и 24 ноября, что украинские войска безуспешно атаковали близ Приютного и в других местах в целом на юге Донецкой области.

23 ноября российский военный блогер заявил, что украинские войска пытаются активизироваться к северу от Приютного и к северу от Новомайорска, но подчеркнул, что украинские силы в основном занимают оборону на этом участке фронта.

Российские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области 23 и 24 ноября и подтвердили успехи. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 24 ноября, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Новопокровки, примерно в 9 км к северо-востоку от Работино.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались улучшить свои позиции возле Работино 23 ноября и провели безуспешные атаки возле Работино, Новопокровки и к западу от Вербового 24 ноября.[93]

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области 23 и 24 ноября и подтвердили успехи. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 22 ноября, показывает, что украинские войска отбили самую западную траншею в серии из трех траншей, которые расположены примерно в 1 км к юго-западу от Работино, а другие видеозаписи с геолокацией, опубликованные 23 ноября, показывают, что украинские силы также продвинулись дальше к западу от самой западной траншеи.

Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 22 и 23 ноября, показывают, что украинские войска незначительно продвинулись вперед вблизи шоссе Т0408 "Орехов-Токмак" к северу от Новопрокоповки.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Работино и Вербового 24 ноября, а украинский Генштаб сообщил, что украинские силы продолжали наступательные операции в Мелитопольском направлении.

Украинские войска продолжали боевые действия на (восточном) левом берегу реки Днепр 23 и 24 ноября. Украинские и российские войска подтвердили успехи в Крынках.

Российские блогеры утверждали, что украинские силы 23 ноября усилили атаки на лесной массив близ Крынков, а затем 24 ноября заявили, что подразделения российских войск контратаковали и выбили украинские силы с позиций в лесных массивах близ Крынков

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 23 ноября, подтверждает, что как российские, так и украинские силы продвинулись в пределах Крынков, предполагая, что в населенном пункте продолжаются интенсивные бои и позиции часто переходят "из рук в руки".

Украинские военные подтвердили, что украинские силы сохраняют позиции на восточном берегу Херсонской области.