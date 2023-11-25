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Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп'янському та Бахмутському напрямках

Субота 25 листопада 2023 11:08
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Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп'янському та Бахмутському напрямках Фото: Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції наших військових на Куп'янському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.

Олександр Сирський зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді щодо ходу виконання поставлених завдань, проблемних питань й порядку їх вирішення.

"Основна увага була зосереджена на організації ефективного ураження противника, всебічному забезпеченні дій наших військ та максимальному збереженні життів наших воїнів", - пише пресслужба Сухопутних військ.

Фото: Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп'янському та Бахмутському напрямках (t.me/landforcesofukraine)

Зокрема були прийняті рішення для посилення оборони на важливих напрямках та застосування резервів.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, наші військові відбили 30 атак ворога на Авдіївському напрямку. Зокрема воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), 23 й 24 листопада ЗСУ продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Зокрема є просування. У тому ж числі є успіхи у західній частині Запорізької області.

Протягом минулої доби, 24 листопада, наші воїни знищили ще 860 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 323 760 військових.

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