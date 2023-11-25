Более 800 оккупантов и 18 артилерийских систем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру субботы, 25 ноября, составляют 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 323 760 военных. Также ВСУ уничтожили одну крылатую ракету.

Общие боевые потери противника на 25 ноября 2023 года ориентировочно составили: личного состава - около 323 760 (+860) человек ликвидировано;

танков - 5502 (+6) ед.;

боевых бронированных машин - 10 263 (+7) ед.;

артиллерийских систем - 7851 (+18) ед.;

РСЗО - 905 (+1) ед.;

средства ПВО - 596 (+1) ед.;

самолетов - 323 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5808 (+8) ед.;

крылатые ракеты - 1565 (+1) ед.;

корабли/катера - 22 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10259 (+29) ед;

специальная техника - 1112 (+4) ед. Ситуация на фронте Сейчас наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства и логистический центр противника. За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения.