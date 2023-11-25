Более 800 оккупантов и 18 артилерийских систем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине к утру субботы, 25 ноября, составляют 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 323 760 военных. Также ВСУ уничтожили одну крылатую ракету.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника на 25 ноября 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 323 760 (+860) человек ликвидировано;
- танков - 5502 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин - 10 263 (+7) ед.;
- артиллерийских систем - 7851 (+18) ед.;
- РСЗО - 905 (+1) ед.;
- средства ПВО - 596 (+1) ед.;
- самолетов - 323 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5808 (+8) ед.;
- крылатые ракеты - 1565 (+1) ед.;
- корабли/катера - 22 ед;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10259 (+29) ед;
- специальная техника - 1112 (+4) ед.
Ситуация на фронте
Сейчас наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области
Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства и логистический центр противника.
За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения.
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