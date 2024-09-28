Сырский посетил бригады на самых горячих участках фронта

Ситуация на Восточном фронте

Заметим, что россияне продолжают наступление в Покровском районе. Утром стало известно, что на Покровском направлении захватчики продвинулись к югу от Сухого Яра и захватили шахту к западу от Новогродовки.

Однако военные РФ не забывают и об Угледаре. Сегодня мы сообщали, что РФ перебросила в Угледар до 5 тысяч солдат.

Детальнее о ситуации в Угледаре и зачем этот город нужен россиянам - узнайте в материале РБК-Украина

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