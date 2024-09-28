Сирський відвідав бригади на найгарячіших ділянках фронту

Ситуація на Східному фронті

Зауважимо, що росіяни продовжують наступ в районі Покровська. Зранку стало відомо, що на Покровському напрямку загарбники просунулися на південь від Сухого Яру та захопили шахту на захід від Новогродівки.

Однак військові РФ не забувають і про Вугледар. Сьогодні ми повідомляли, що РФ перекинула до Вугледара до 5 тисяч солдатів.

Детальніше про ситуацію у Вугледарі та навіщо це місто потрібне росіянам - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна

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