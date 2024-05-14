Сырский и Ермак провели переговоры с Остином и Салливаном: Сможем разрушить планы РФ

Представители военного и политического руководства Украины провели переговоры с топ-чиновниками США о нуждах ВСУ для сдерживания российской широкомасштабной агрессии, в частности, ускорение поставок вооружений, и текущую ситуацию на фронте в Украине
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
В беседе с украинской стороны участвовали кроме главкома и главы ОП также министр обороны Рустем Умеров. С американской стороны - советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.
По словам Ермака, это был "подробный разговор о ситуации на фронте, наступательных попытках россиян, и о том, какая помощь нужна Украине уже".
В ОП подчеркнули, что Украине "очень необходимо ускорение поставок вооружений".
"Это подробно проговорили. Благодарю наших союзников за помощь. Вместе сможем разрушить планы россиян", - написал Ермак в своем Telegram.
Со своей стороны Сырский отметил, что во время беседы с американскими топ-чиновниками стороны обсудили ситуацию на фронте, а также "помощь, которая нужна Украине на поле боя".
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что переговоры продолжались 90 минут. Их участники обсудили детальную ситуацию на фронте, а также определили образцы вооружений, в которых нуждается Украина.
"В частности, мы обсудили механизм сортировки, какие вооружения следует доставить быстрее, чтобы ВСУ могли противостоять российскому наступлению", - отметил Салливан.
Он также добавил, что Белый дом сотрудничает с Украиной на самом высоком правительственном уровне, чтобы быть уверенными и гарантировать, что США делают все возможное для доставки вооружений в Украину.
Напомним, ранее 13 мая советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты в ближайшие дни объявят о передаче Украине нового пакета военной помощи.
При этом представитель Белого дома уточнил, что это произойдет в ближайшие несколько дней. В то же время, он не раскрыл детали о том, что войдет в пакет помощи.
Ранее также сообщалось, что до этого 10 мая Белый дом объявил, что США предоставят Украине вооружение в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, Украина получит от Штатов ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, технику и не только.
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