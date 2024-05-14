Сырский и Ермак провели переговоры с Остином и Салливаном: Сможем разрушить планы РФ

Кто принимал участие в переговорах

В беседе с украинской стороны участвовали кроме главкома и главы ОП также министр обороны Рустем Умеров. С американской стороны - советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.

Что рассказал Ермак

По словам Ермака, это был "подробный разговор о ситуации на фронте, наступательных попытках россиян, и о том, какая помощь нужна Украине уже".

В ОП подчеркнули, что Украине "очень необходимо ускорение поставок вооружений".

"Это подробно проговорили. Благодарю наших союзников за помощь. Вместе сможем разрушить планы россиян", - написал Ермак в своем Telegram.

Сырский о переговорах

Со своей стороны Сырский отметил, что во время беседы с американскими топ-чиновниками стороны обсудили ситуацию на фронте, а также "помощь, которая нужна Украине на поле боя".

Салливан о переговорах

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что переговоры продолжались 90 минут. Их участники обсудили детальную ситуацию на фронте, а также определили образцы вооружений, в которых нуждается Украина.

"В частности, мы обсудили механизм сортировки, какие вооружения следует доставить быстрее, чтобы ВСУ могли противостоять российскому наступлению", - отметил Салливан.

Он также добавил, что Белый дом сотрудничает с Украиной на самом высоком правительственном уровне, чтобы быть уверенными и гарантировать, что США делают все возможное для доставки вооружений в Украину.

Помощь Украине от США

Напомним, ранее 13 мая советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты в ближайшие дни объявят о передаче Украине нового пакета военной помощи.

При этом представитель Белого дома уточнил, что это произойдет в ближайшие несколько дней. В то же время, он не раскрыл детали о том, что войдет в пакет помощи.

Ранее также сообщалось, что до этого 10 мая Белый дом объявил, что США предоставят Украине вооружение в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, Украина получит от Штатов ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, технику и не только.