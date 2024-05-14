Сирський та Єрмак провели переговори з Остіном і Салліваном: Зможемо зруйнувати плани РФ

Представники військового і політичного керівництва України провели переговори із топ-посадовцями США щодо потреб ЗСУ для стримування російської широкомасштабної агресії, зокрема пришвидшення поставок озброєнь, та поточну ситуацію на фронті в Україні
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
У бесіді з українського боку брали участь окрім головкома та очільника ОП також міністр оборони Рустем Умєров. З американської сторони - радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун.
За словами Єрмака, це була "детальна розмова про ситуацію на фронті, наступальні спроби росіян, і про те, яка допомога потрібна Україні вже".
В ОП наголосили, що Україні "дуже необхідне пришвидшення поставок озброєнь".
"Це детально проговорили. Дякую нашим союзникам за допомогу. Разом зможемо зруйнувати плани росіян", - написав Єрмак у своєму Telegram.
Зі свого боку Сирський зазначив, що під час бесіди з американськими топ-чиновниками сторони обговорили ситуацію на фронті, а також "допомогу, яка потрібна Україні на полі бою".
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу в Білому домі заявив, що переговори тривали 90 хвилин. Їх учасники обговорили детальну ситуацію на фронті, а також визначили зразки озброєнь, яких потребує Україна.
"Зокрема, ми обговорили механізм сортування, які озброєння слід доставити швидше, щоб ЗСУ могли протистояти російському наступу", - зазначив Салліван.
Він також додав, що Білий дім співпрацює з Україною на найвищому урядовому рівні, щоб бути впевненими і гарантувати, що США роблять усе можливе для доставки озброєнь в Україну.
Нагадаємо, раніше 13 травня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Штати найближчими днями оголосять про передачу Україні нового пакета військової допомоги.
При цьому представник Білого дому уточнив, що це станеться в наступні кілька днів. Водночас він не розкрив деталі про те, що увійде в пакет допомоги.
Раніше також повідомлялося, що перед тим 10 травня Білий дім оголосив, що США нададуть Україні озброєння у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів. За словами керівника ОП Андрія Єрмака, Україна отримає від Штатів ракети для Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS і артилерії, техніку й не тільки.
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