Сырский о демобилизации на фронте: около 350 тысяч уволились бы сразу

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, вспоминая что Верховная Рада поднимала в прошлом году запрос, чтобы включить в закон о мобилизации вопрос демобилизации и предоставить возможность демобилизоваться тем, кто отслужил три года, то по подсчетам около 350 тысяч военных, которые служат с 2022 года, могли бы быть освобождены с фронта.

"Мы посчитали, что в апреле этого года из всего количества группировки, которая была у нас на фронте, около 350 тысяч уволились бы сразу"", - отметил Сырский.