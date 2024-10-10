Сырский рассказал о влиянии Курской операции на фронт

Бои в Курской области

Напомним, наступательная операция ВСУ в Курской области длится уже два месяца. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более сотни населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что количество российских военных на Курском направлении выросло. Сейчас там находится до 45 тысяч оккупантов. Их, в частности, перебрасывают из зоны боевых действий в Украине.

Недавно стало известно, что ВСУ прорвали один участок фронта на российской границе в Курской области.

По словам президента Владимира Зеленского, Курская операция является очень важным этапом войны, которая помогла и помогает Украине.

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