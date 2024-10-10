Сирський розповів про вплив Курської операції на фронт

Бої у Курській області

Нагадаємо, наступальна операція ЗСУ в Курській області триває вже два місяці. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що кількість російських військових на Курському напрямку зросла. Наразі там знаходиться до 45 тисяч окупантів. Їх, зокрема, перекидають з зони бойових дій в Україні.

Нещодавно стало відомо, що ЗСУ прорвали що одну ділянку фронту на російському кордоні в Курській області.

За словами президента Володимира Зеленського, Курська операція є дуже важливим етапом війни, яка допомогла і допомагає Україні.

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