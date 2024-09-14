Количество россиян на Курском направлении возросло в 3-4 раза, - ОТУ "Северск"
Количество российских военных на Курском направлении возросло. Сейчас там находится до 45 тысяч оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ОТУ "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.
Мысник рассказал, что в начале Курской операции на данном направлении было около 11 тысяч российских военных, сейчас их по разным оценкам до 45 тысяч.
"Если говорить о данных из открытых источников, то до начала проведения Курской операции враг удерживал на этом направлении около 11 тысяч военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам, - от 30 до 45 тысяч. Мы видим, что результаты есть. Враг пытается подтянуть силы, чтобы замедлить наше наступление", - сказал он.
В то же время пресс-секретарь ОТУ "Северск" отметил, что россияне наращивают обстрелы собственной территории, которая находится под контролем Украины.
"В минувшие сутки враг совершил по территории Черниговской и Сумской области 82 обстрела, а по району Курской области, который контролируется Силами обороны, 127 обстрелов, в том числе выпустил 37 КАБов", - сообщил он.
Более того, Мысник сообщил, что ВСУ значительно усложнили логистику россиян, взяв под контроль Суджу.
"Не зря мы взяли под контроль город Суджу - это один из транспортных логистических хабов, который буквально перерезает их группировку Север, - это Брянская, Курская, Белгородская области", - сказал спикер.
Бои в Курской области
Напомним, что уже более месяца на территории Курской области продолжаются боевые действия. Украинские войска продолжают наступательную операцию. Известно, что Украина контролирует в Курской области более сотни населенных пунктов, в частности, город Суджа.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция ВСУ в Курской области идет по плану.
Сегодня, РБК-Украина показывало, как украинские десантники разбили в Курской области российское подразделение ВДВ.
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