Количество россиян на Курском направлении возросло в 3-4 раза, - ОТУ "Северск"

Количество российских военных на Курском направлении возросло. Сейчас там находится до 45 тысяч оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ОТУ "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.

Мысник рассказал, что в начале Курской операции на данном направлении было около 11 тысяч российских военных, сейчас их по разным оценкам до 45 тысяч.

"Если говорить о данных из открытых источников, то до начала проведения Курской операции враг удерживал на этом направлении около 11 тысяч военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам, - от 30 до 45 тысяч. Мы видим, что результаты есть. Враг пытается подтянуть силы, чтобы замедлить наше наступление", - сказал он.

В то же время пресс-секретарь ОТУ "Северск" отметил, что россияне наращивают обстрелы собственной территории, которая находится под контролем Украины.

"В минувшие сутки враг совершил по территории Черниговской и Сумской области 82 обстрела, а по району Курской области, который контролируется Силами обороны, 127 обстрелов, в том числе выпустил 37 КАБов", - сообщил он.

Более того, Мысник сообщил, что ВСУ значительно усложнили логистику россиян, взяв под контроль Суджу.

"Не зря мы взяли под контроль город Суджу - это один из транспортных логистических хабов, который буквально перерезает их группировку Север, - это Брянская, Курская, Белгородская области", - сказал спикер.