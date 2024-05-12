В Харьковской ОВА рассказали, сколько людей эвакуировались за двое суток

С начала наступления РФ в Харьковской области 10 мая, из региона эвакуировались 4 тысячи людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За больше чем двое суток силами ОВА, местных администраций, Координационного гуманитарного центра и волонтеров, полиции, ГСЧС эвакуировали более 4000 тысяч жителей из населенных пунктов, где есть угроза жизни и здоровью гражданских", - рассказал он.

Глава ОВА отметил, что есть четкие договоренности с "Укрзализныцей" о том, что в случае увеличения темпов эвакуации, в том числе за пределы области, будут подаваться дополнительные поезда по отдельным направлениям.

"О направлении Старый Салтов. Проблем с эвакуацией, перемещением гражданского населения по этому направлению нет", - отметил Синегубов.

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