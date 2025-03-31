ВСУ показали видео отражения штурма россиян возле Волчанска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Отмечается, что бойцы бригады "Форпост" успешно отбили вражеский штурм. Однако они не остановились на этом.

"Операторы FPV-дронами добили бронетехнику противника - многоцелевые БТР сгорели дотла", - подписано видео.

А свой результат они закрепили с помощью бомберов "Vampire", которые успешно отработали по местам хранения вражеского БК.

Успехи украинских военных

Ранее мы писали о том, что украинские бойцы сорвали попытку россиян закрепиться в Торецке.

Также некоторое время назад Воздушные силы ВСУ ударили по месту размещения российских оккупантов в Торецке Донецкой области.