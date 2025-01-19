Сырский рассказал, как воюют солдаты КНДР
Войска КНДР, участвующие в боях в Курской области на стороне российской армии, действуют по устаревшей "советской" тактике. Вместе с тем северокорейский контингент может создать для Сил обороны Украины определенную проблему из-за своей численности.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью телемарафону.
Говоря об особенностях ведения боевых действий северокорейской группировкой в составе войск РФ, генерал обратил внимание на численную составляющую контингента КНДР.
"Это тоже враг, и враг численный. 11-12 тысяч достаточно мотивированных, тренированных бойцов, которые проводят наступательные действия. Действуют они по советской тактике - в составе взводов, рот", - рассказал Сирский.
Главком отметил, что военнослужащие КНДР на фронте "берут своей массовостью". Вместе с тем он отметил, что война "сейчас другая".
"В сегодняшних условиях, в условиях господства дронов, воюют малыми боевыми группами, штурмовыми, или группами, которые обороняются. И когда наступает с нескольких сторон там взвод, там взвод - до сотни, а иногда и больше военнослужащих, которые атакуют, и довольно смелые - конечно, это проблема", - сказал генерал.
Также главком отметил, что из общего количества северокорейского контингента уже половина была "или ранена, или уничтожена".
Сырский также согласился с утверждением о том, что на них "не хватает даже боеприпасов".
Войска КНДР в войне РФ против Украины несут значительные потери
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в интервью рассказал, что РФ потеряла до батальона северокорейских солдат в Курской области за два дня. Глава государства уточнил, что уже "3800 убито или ранено" военных КНДР.
Как сообщалось ранее, в конце декабря 2024-го в Пентагоне заявили, что не видят значительной эффективности от атак солдат КНДР в Курской области на фоне данных об их существенных потерях.
Добавим, 11 января стало известно о том, что украинские защитники взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Они, среди прочего, рассказали о значительных потерях среди солдат своего контингента КНДР.
В отчете от 17 января аналитики американского Института изучения войны (ISW) подсчитали, что потери войск КНДР составляют примерно 92 солдата в день с момента, когда они начали участвовать в крупных боях в начале декабря 2024 года.
По прогнозу экспертов ISW, при нынешних темпах потерь среди войск КНДР в Курской области, весь северокорейский контингент может быть убит или ранен в боях уже к середине апреля 2025 года.
Добавим, на днях на пресс-конференции после встречи министров обороны стран-участниц Североатлантического альянса в Брюсселе председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что примерно "одна треть из примерно 11 000 северокорейских военных, направленных в Курскую область России, были ранены или убиты".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.