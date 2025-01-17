Адмирал НАТО назвал вмешательство КНДР в войну РФ против Украины "стратегической ошибкой"

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр расценил участие северокорейских военных на стороне Москвы в войне России против Украины как "стратегическую ошибку". Она, в частности, заключается в низкой эффективности армии КНДР и высоких потерях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun .

На пресс-конференции после встречи министров обороны стран-участниц Североатлантического альянса в Брюсселе топ-чиновник НАТО заявил, что "координация между российскими и северокорейскими войсками практически невозможна".

По его словам, примерно "одна треть из примерно 11 000 северокорейских военных, направленных в Курскую область России, были ранены или убиты".

Бауэр добавил, что на самом деле солдаты КНДР используются Россией "не очень эффективным способом", в том числе и из-за языковой проблемы, отсутствия координации, и не использования их российской стороной на "очень выгодных позициях".

"Северная Корея открыто предоставляет оружие России, и Россия также предоставляет оружие Северной Корее. Это создает проблему не только для Южной Кореи, но и для Соединенных Штатов, которые имеют войска, размещенные на Корейском полуострове", - сказал адмирал Бауэр.

Он выразил удивление, что "самая изолированная в мире" КНДР вдруг стала участником войны в Европе. Представитель НАТО назвал сложившуюся ситуацию "огромным изменением",

"Это означает, что Индо-Тихоокеанский регион теперь внезапно соединился с европейским театром способом, о котором никто не думал, что это имеет огромные последствия", - сказал адмирал.

Кроме того, Бауэр разделил ответственность за привлечение военных КНДР к войне РФ против Украины на Москву и Пекин.

"Особенно учитывая, что не только Россия, которая нуждается в боеприпасах и ракетах, но и Китай сделали это принципиально возможным", - заявил адмирал НАТО.

Бауэр добавил, что хотя Китай не поставляет оружие непосредственно в РФ, он "активно поддерживает российский военно-промышленный комплекс".

В этом контексте представитель НАТО отметил необходимость для альянса дать "объединенный сильный ответ".

"НАТО прямо сказало Китаю: "Вы не можете иметь оба варианта". Китай не может, с одной стороны, говорить, что он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом и утверждать, что поддерживает Устав ООН, и одновременно продолжать подпитывать войны в Европе", - подчеркнул Бауэр.

Войска КНДР в войне РФ против Украины несут значительные потери

Недавно президент Украины Владимир Зеленский в интервью рассказал, что РФ потеряла до батальона северокорейских солдат в Курской области за два дня. Глава государства уточнил, что уже "3800 убито или ранено" военных КНДР.

Напомним также, в конце декабря 2024-го в Пентагоне заявили, что не видят значительной эффективности от атак солдат КНДР в Курской области на фоне данных об их существенных потерях.

Добавим, 11 января стало известно о том, что украинские защитники взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Они, среди прочего, рассказали о значительных потерях среди солдат своего контингента КНДР.

В отчете от 17 января аналитики американского Института изучения войны (ISW) подсчитали, что потери войск КНДР составляют примерно 92 солдата в день с момента, когда они начали участвовать в крупных боях в начале декабря 2024 года.

По прогнозу экспертов ISW, при нынешних темпах потерь среди войск КНДР в Курской области, весь северокорейский контингент может быть убит или ранен в боях уже к середине апреля 2025 года.