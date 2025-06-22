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Кто побеждает в "гонке дронов" на фронте: Сырский о преимуществах ВСУ

Воскресенье 22 июня 2025 10:31
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Кто побеждает в "гонке дронов" на фронте: Сырский о преимуществах ВСУ Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ уже имеют больше FPV-дронов, чем враг. Украина активно развивает технологии, чтобы догнать и превзойти РФ в беспилотной войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.

Война сегодня - это не только столкновение на поле боя, но и борьба экономик и научно-технического прогресса.

По словам Сырского, сейчас у ВСУ количество FPV-дронов уже превышает аналогичные показатели врага, что дает важное преимущество.

В то же время Россия добилась успехов в производстве дронов с оптоволоконным управлением, которые могут работать на расстоянии до 40 километров. Украинские разработчики сейчас догоняют этот уровень: уже существуют дроны с оптоволоконным кабелем длиной около 20 километров.

По словам Сырского, будущее армии - в высоких технологиях. Роль солдата на поле боя постепенно будет уменьшаться, а основной ценностью будет оставаться пехотинец, которого пытаются защитить благодаря роботизированным платформам и беспилотникам.

"Конечно, это самая большая ценность - наш солдат, наш пехотинец. Мы будем делать все, чтобы сохранить нашего пехотинца. Чтобы он управлял сначала дроном, роботизированной платформой, а потом уже шел сам.", - сказал Сырский.

Производство дронов-перехватчиков

Напомним, 18 мая Силы беспилотных систем отчитались, что впервые в истории воины уничтожили 100 вражеских беспилотников с помощью дронов-перехватчиков.

При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил улучшить противовоздушную оборону. В частности, речь идет и о дронах-перехватчиках.

Такое поручение генерал дал на фоне массированных атак дронов на Киев и другие украинские города.

Также мы сообщали, что в Силах беспилотных систем ВСУ формируют первый женский экипаж по перехвату вражеских беспилотников.

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