Сырский: РФ на фронте тратит вдвое больше снарядов, но ВСУ превосходит точностью ударов

Ситуация на фронте остается сложной. Противник применяет вдвое больше снарядов чем украинские военные.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с представителями медиа.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник применяет вдвое больше снарядов чем украинские военные.

Он отметил, что российские войска продолжают наступательные действия на Покровском и Добропольском направлениях, а также на Лиманском и Новопавловском. На других участках боевые действия имеют низкую интенсивность, однако ситуация контролируется украинской армией.

"В среднем, ежедневно у нас происходит от 160 до 190 боевых столкновений. И примерно 15-20 штурмовых действий с нашей стороны. То есть мы продолжаем тактику активных контрнаступательных действий, активной обороны", - отметил он.

По словам Сырского, общая укомплектованность наступательной группировки противника составляет около 712 тысяч человек, а активный фронт имеет протяженность почти 1250 км.

"Враг применяет примерно вдвое больше артиллерийских снарядов. Мы это компенсируем за счет точности наших ударов, ведения разведки и поражения наиболее важных объектов противника", - добавил главнокомандующий.

Успехи ВСУ на фронте

Ранее Сирский рассказал, что за 21 сентября ВСУ восстановили контроль на 1,3 км квадратных, а также провели поиск и уничтожили противника на территории 2,1 км квадратных Покровского района Донецкой области.