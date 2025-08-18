Вместо "вперед, победа - в окружении, конец": Сырский о россиянах у Доброполья

Российские подразделения смогли продвинуться на 10-12 км в направлении нескольких украинских населенных пунктов возле Доброполья. По словам Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского, этому способствовали природные условия местности.

"Местность там, во-первых, изобилует большим количеством оврагов, рек - участков, природные свойства которых позволяют скрытно передвигаться. А летом еще и много растительности, то есть трудно осуществлять контроль над линией боевого соприкосновения", - пояснил он.

Кроме того, в этом районе по объективным причинам нет сплошной линии фронта, чем враг и воспользовался.

"Но после того, как был принят ряд решительных мер, переброшены дополнительные силы и средства наших десантных частей, мы зачистили населенные пункты и участки местности, и победный настрой врага сменился на отчаяние. Их публикации в их соцсетях сначала имели тональность "вперед, победа", а сейчас - "в окружении, конец". То есть все дошло до своего логического завершения", - отметил главнокомандующий.