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ВСУ за сутки уничтожили почти 100 единиц техники россиян на Таврическом направлении

Среда 11 октября 2023 10:50
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ВСУ за сутки уничтожили почти 100 единиц техники россиян на Таврическом направлении Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы продвигаются западнее Работино Запорожской области и наносят значительные потери врагу. В частности, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 100 единиц военной техники россиян, среди которых самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерала Александра Тарнавского.

По его словам, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении - улучшили тактическое положение западнее Работино.

За прошедшие сутки враг нанес 26 авиационных ударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 849 артобстрелов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1777 огневых задач.

Общие потери российской армии составили 750 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 98 единиц военной техники противника, в том числе:

  • 18 танков;
  • 59 ББМ;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 1 РСЗО;
  • самолет Су-25;
  • 8 БПЛА;
  • 2 автомобиля;
  • 3 единицы специальной техники.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов и еще 2 важных объекта российских войск.

Наступление ВСУ

Как известно, наши воины продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. На Мелитопольском направлении ВСУ пытаются прорвать линии обороны россияне, чтобы разрушить так называемый коридор РФ из Донбасса в Крым.

На востоке эпицентрами бои покидают Авдеевка, Бахмут и линия Лиман-Купянск. На южном фланге Бахмутского направления бои идут в районе железной дороги.

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