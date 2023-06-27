ВСУ ведут успешные наступательные операции на трех направлениях, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время телемарафона.

"На направлениях Новодаровка-Приютное, Новоданилика-Работино имели успех. Продолжают огневое поражение артиллерией по выявленным целям, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сказал он.

По его словам, российские оккупационные войска несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Силы обороны Украина продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Он также сообщил, что украинские воины ведут наступательные действия в Бахмутском направлении, в районах н.п. Орехово-Василовка, Ивановское, Курдюмовка, Северное. "Имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Продолжаются тяжелые бои. Оккупанты теряют живую силу, вооружение и технику", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ

Активные контрнаступательные действия ВСУ начались в начале июня. На юге за это время удалось освободить уже 130 кв. км территории.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, украинские войска в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клищиевки и Курдюмовки.

В Министерстве обороны 26 июня подтвердили, что украинские военные смогли уволить еще одно село - Ровнополь Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский 26 июня посетил передовые позиции украинских военных. Он заявил, что сегодня во всех направлениях у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день.