За сутки почти 600 россиян. Потери РФ в Украине составили уже больше 226 тысяч военных
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 27 июня, составили 590 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 226170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 ББМ и 28 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 226170 (+590) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 7834 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 4083 (+28) ед,
- РСЗО - 626 (+2) ед,
- средства ПВО - 386 (+1) ед,
- самолетов - 314 ед,
- вертолетов - 308 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3492 (+10),
- крылатые ракеты - 1261 (+2) ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6772(+21) ед,
- специальная техника - 563 (+6).
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 38 боевых столкновений.
Как уточняется в сводке Института изучения войны, ВСУ продвигаются в Донецкой и Запорожской областях и отбивают захваченные ранее россиянами населенные пункты. В частности, буквально вчера стало известно, что днем ранее ВСУ освободили Ровнополь Донецкой области.
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