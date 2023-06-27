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За сутки почти 600 россиян. Потери РФ в Украине составили уже больше 226 тысяч военных

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Украина, Вторник 27 июня 2023 08:45
За сутки почти 600 россиян. Потери РФ в Украине составили уже больше 226 тысяч военных Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 27 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 27 июня, составили 590 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 226170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 ББМ и 28 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 226170 (+590) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4036 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 7834 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 4083 (+28) ед,
  • РСЗО - 626 (+2) ед,
  • средства ПВО - 386 (+1) ед,
  • самолетов - 314 ед,
  • вертолетов - 308 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3492 (+10),
  • крылатые ракеты - 1261 (+2) ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6772(+21) ед,
  • специальная техника - 563 (+6).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 38 боевых столкновений.

Как уточняется в сводке Института изучения войны, ВСУ продвигаются в Донецкой и Запорожской областях и отбивают захваченные ранее россиянами населенные пункты. В частности, буквально вчера стало известно, что днем ранее ВСУ освободили Ровнополь Донецкой области.

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