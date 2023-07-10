Сырский показал, как ВСУ в районе Бахмута уничтожили вражеские МТЛБ и пикап (видео)

Украинские военные на Бахмутском направлении продолжают уничтожать врага. Используя "Стугну" они подбили вражеские МТЛБ и пикап с оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
"Бахмутское направление. Удачная работа одного из "противотанковых" расчетов 30-й ОМБр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала бойцы сожгли из "Стугны-П" вражеский пикап с личным составом россиян и боеприпасами. А потом, на другой позиции, воины увидели вражеский МТЛБ и также превратили его в металлолом.
"Это был хороший подарок от армейцев для командира отделения, который накануне праздновал день рождения", - добавил Сырский.
Ранее Сырский рассказывал, что ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. В частности, силы обороны продолжают вытеснять врага возле Клещеевки.
Сегодня командующий Сухопутными силами ВСУ заявил, что в Бахмуте, где идут тяжелые бои, российские оккупанты находятся в ловушке, а украинские военные берут город под огневой контроль.
По данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ на прошлой неделе уволили 4 кв. км земли. В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 кв. км.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.