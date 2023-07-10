В Генштабе назвали размер освобожденной территории за последнюю неделю контрнаступления

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. За последнюю неделю освобождено 10 кв. км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

"За прошедшую неделю в результате наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях подразделения ВСУ продвинулись более чем на 1 км, что в целом составляет со времени начала наступления на этих направлениях 8,6 км", - сказал он.

По его словам, за прошедшую неделю на юге освобождено более 10 кв. км украинской земли. С начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков 169 кв. км, что примерно сопоставимо с площадью города Одесса. На этих территориях проходят мероприятия по разминированию местности.

На Бахмутском направлении ВСУ на прошлой неделе освободили 4 кв. км земли. В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 кв. км, сообщил Ковалев.

"Украинские воины, ведя наступление, закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Враг сопротивляется, осуществляет перемещение подразделений и войск. Активно применяет свои резервы. Здесь продолжаются тяжелые сражения", - сказал представитель Генштаба.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Западные СМИ активно сообщают, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что большое контрнаступление будет успешным. "Идет контрнаступление. В общем, скажем так, продолжается. Успех будет, но позже", - сказал он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражают комментарии о "медленном" контрнаступлении, поскольку каждый метр дается нашим защитникам кровью.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, действия ВСУ приведут к обрушению российского фронта. Это может произойти через неделю, месяц, полтора месяца.