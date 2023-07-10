Сирський показав, як ЗСУ в районі Бахмута знищили ворожі МТЛБ і пікап (відео)

Українські військові на Бахмутському напрямку продовжують знищувати ворога. Використовуючи "Стугну" вони підбили ворожі МТЛБ та пікап з окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
"Бахмутський напрямок. Вдала робота одного з "протитанкових" розрахунків 30-ї ОМБр", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спочатку бійці спалили зі "Стугни-П" ворожий пікап з особовим складом росіян і боєприпасами. А згодом, на іншій позиції, воїни побачили ворожий МТЛБ і також перетворили його на брухт.
"Це був гарний подарунок від армійців для командира відділення, який напередодні святкував день народження", - додав Сирський.
Раніше Сирський розповідав, що ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Зокрема, сили оборони продовжують витісняти ворога біля Кліщіївки.
Сьогодні командувач Сухопутних сил ЗСУ заявив, що у Бахмуті, де точаться важкі бої, російські окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль.
За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ минулого тижня звільнили 4 кв. км землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 24 кв. км.
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