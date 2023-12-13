ua en ru
Ср, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов в лесах Харьковской области

Среда 13 декабря 2023 19:16
UA EN RU
Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов в лесах Харьковской области Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам на фронтах в Харьковской области, и тяжелые бои ведутся в частности в лесистой местности. Бойцы ВСУ наносят противнику потери.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на командующего Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского в Telegram.

На опубликованных сегодня, 13 декабря, кадрах показана боевая работа военнослужащих 60-й отдельной Ингулецкой механизированной бригады. Воины в заснеженном лесу ведут стрелковый бой с силами противника, нанося ему потери.

Группа украинских бойцов также применяет гранатометы для удара по вражеским целям. На одном из кадров показано в окопе тело российского солдата, вероятно, уже ликвидированного в ходе этих боевых операций ВСУ.

Бойцы 80-й ОМБр ведут бои в лесах Харьковской области (фото: скрин t.me/osirskiy)

"Тяжелые бои 60-й отдельной механизированной бригады и отстрел диких россиян в лесах Харьковщины", - говорится в описании ролика.

Также генерал Сырский добавил, что наши воины продолжают работать.

Ситуация на фронте на востоке

Напомним, российские оккупанты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Как рассказал на днях командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, силы противника, пытаясь заблокировать Купянск, пробуют захватить село Синьковка в Харьковской области.

При этом генерал отметил, что захватчики несут значительные потери в живой силе.

По словам Сырского, россияне только на востоке Украины теряют погибшими в 8 раз больше, чем ВСУ. Но, несмотря на это, ставка у врага делается все равно на человеческий ресурс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год