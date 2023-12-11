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Сырский назвал потери России на востоке Украины

Украина, Понедельник 11 декабря 2023 12:25
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Сырский назвал потери России на востоке Украины Фото: потери России в войне на востоке в 8 раз выше, чем у Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия только на востоке теряет погибшими в 8 раз больше, чем Украина. Но, несмотря на это, ставка у врага делается все равно на человеческий ресурс.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"На востоке потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь украинских сил обороны. Несмотря на это, российские оккупанты делают ставку именно на человеческий ресурс", - сказал он.

В отличие от врага, как отметил генерал, украинские силы обороны пытаются добиваться успеха путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения.

Потери РФ за ноябрь 2023

Как добавил Сырский, только за ноябрь ВСУ уничтожили около 11 тысяч личного состава врага и более 1100 единиц военной техники - около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров.

Потери оккупантов за сутки

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 11 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 339 850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 танков, 18 БПЛА и 31 ББМ.

В частности, ВСУ ликвидировали более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 34 единицы военной техники врага на этом участке.

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