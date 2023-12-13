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Сирський показав, як ЗСУ нищать окупантів у лісах Харківської області

Середа 13 грудня 2023 19:16
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Сирський показав, як ЗСУ нищать окупантів у лісах Харківської області Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (t.me/osirskiy)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники продовжують давати відсіч російським окупантам на фронтах у Харківській області, і важкі бої точаться, зокрема, у лісистій місцевості. Бійці ЗСУ завдають противнику втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на командувача Східного угрупування військ ВСУ генерал-полковника Олександра Сирського в Telegram.

На опублікованих сьогодні, 13 грудня, кадрах показано бойову роботу військовослужбовців 60-ї окремої Інгулецької механізованої бригади. Воїни у засніженому лісі ведуть стрілецький бій із силами противника, завдаючи йому втрат.

Група українських бійців також застосовує гранатомети для ударів по ворожих цілях. На одному з кадрів показано в окопі тіло російського солдата, який, ймовірно, вже був ліквідований під час цих бойових операцій ЗСУ.

Бійці 80-ї ОМБр ведуть бої у лісах Харківської області (фото: скрін t.me/osirskiy)

"Важкі бої 60-ї окремої механізованої бригади та відстріл диких росіян у лісах Харківщини", - йдеться в описі ролика.

Також генерал Сирський додав, що наші воїни продовжують працювати.

Ситуація на фронті Сході

Нагадаємо, російські окупанти продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Як розповів днями командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, сили противника, намагаючись заблокувати Куп'янськ, намагаються захопити село Синьківка в Харківській області.

При цьому генерал зазначив, що загарбники зазнають значних втрат у живій силі.

За словами Сирського, росіяни лише на сході України втрачають загиблими у 8 разів більше, ніж ЗСУ. Але, незважаючи на це, ставка у ворога робиться однаково на людський ресурс.

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