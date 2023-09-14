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Удар по Евпатории. Появились спутниковые снимки российской ПВО

Евпатория, Четверг 14 сентября 2023 12:48
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Удар по Евпатории. Появились спутниковые снимки российской ПВО Фото: в сети появились спутниковые снимки российской ПВО в Евпатории (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети появились спутниковые снимки с геолокацией российского комплекса ПВО "Триумф" в Евпатории, который сегодня могли уничтожить украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика OSINTtechnical в Twitter.

"Вот российская батарея ЗРК (С-400), вероятно, была атакована украинскими беспилотниками сегодня утром недалеко от Евпатории. Фото сделано 2 недели назад", - говорится в описании под снимками.

Удар по Евпатории. Появились спутниковые снимки российской ПВО

Фото: в сети появились спутниковые снимки российской ПВО в Евпатории (twitter.com/Osinttechnical)

Исследователь отметил, что установку ПВО еще летом 2022 года "засветили" отдыхающие в Евпатории. Туристы фотографировались на фоне установки.

Также аналитик предполагает, что у россиян есть резервный участок для установки ПВО примерно в километре от места сегодняшней атаки. Об этом свидетельствуют фото и спутниковые снимки.

Что известно об операции в Евпатории

Напомним, сегодня ночью в оккупированной Евпатории прогремели взрывы. Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию.

Защитники дронами и ракетами уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов вблизи Евпатории.

Позже ВСУ подтвердили, что утром был нанесен удар по временно оккупированной Евпатории, но потери россиян не раскрыли.

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