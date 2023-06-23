Сырский показал, как украинский снайпер уничтожил оккупанта с расстояния 420 м (видео)

Фото: украинский снайпер уничтожил оккупанта с расстояния 420 м на Бахмутском направлении (t me landforcesofukraine)

Украинский снайпер смог уничтожить российского военного с расстояния в 420 метров на Бахмутском направлении. И это, несмотря на то, что это произошло ночью.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По словам генерала, это происходило на Бахмутском направлении. Оккупанта нейтрализовал снайпер с позывным "Даня" из группы "Призрак" отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. "Он уничтожил россиянина с 420 метров", - добавил Сырский, назвав работу снайпера ювелирной.