"Бахмутское направление. Наша оборона продолжается. Проехал по всей линии соприкосновения, был в частях, которые держат весь Бахмутский фронт. Здесь мы работаем вместе с командирами и воинами над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролируем ситуацию непосредственно на местах", - сообщил он.

Он отметил, что украинские военные продолжают удерживать стратегические рубежи.

"Поддержал наших воинов, для меня важно находиться бок о бок с ними в такое время. Мы бьем врага, часто неожиданно для него, и продолжаем удерживать стратегические рубежи. Воины, которые осуществляют активные штурмовые действия по захвату позиций россиян, получают поощрение и вознаграждение. Каждый здесь - герой", - заявил Сырский.

Он подчеркнул, что россияне несут большие потери.

"Мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал", - добавил Сырский.

Фото: Сырский проверил позиции украинских военных на Бахмутском направлении (t.me/osirskiy) Напомним, по данным ISW, российские войска продолжают вести безуспешные наступательные действия на Бахмутском направлении

Ранее украинским военным удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов, а оккупанты пытаются вести наступление в Донецкой области.

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