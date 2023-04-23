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Сирський перевірив позиції українських військових на Бахмутському напрямі

Фото: Сирський перевірив позиції українських військових на Бахмутському напрямку (t.me/osirskiy)
Автор: Валерія Поліщук

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський перевірив позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сирського в Telegram .

"Бахмутський напрямок. Наша оборона триває. Проїхав усією лінією зіткнення, був у частинах, які тримають весь Бахмутський фронт. Тут ми працюємо разом із командирами та воїнами над плануванням операцій, штурмових дій та оборони, контролюємо ситуацію безпосередньо на місцях", - повідомив він.

Він зазначив, що українські військові продовжують утримувати стратегічні рубежі.

"Підтримав наших воїнів, для мене важливо перебувати пліч-о-пліч із ними в такий час. Ми б'ємо ворога, часто несподівано для нього, і продовжуємо утримувати стратегічні рубежі. Воїни, які здійснюють активні штурмові дії із захоплення позицій росіян, отримують заохочення та винагороду. Кожен тут - герой", - заявив Сирський.

Він підкреслив, що росіяни зазнають великих втрат.

"Ми знищуємо їхній кадровий і наступальний потенціал", - додав Сирський.

Фото: Сирський перевірив позиції українських військових на Бахмутському напрямі (t.me/osirskiy)
Нагадаємо, за даними ISW, російські війська продовжують вести безуспішні наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Раніше українським військовим вдалося знищити ворожий склад боєприпасів, а окупанти намагаються вести наступ у Донецькій області.

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