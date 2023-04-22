ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов, а РФ ведет наступление на трех направлениях, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российская Федерация не отказывается от своих планов по оккупации украинской территории. Продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

В течение суток противник нанес 3 ракетных, 24 авиационных удара и произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них было отражено около 40 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без особых изменений. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по населенному пункту Орликовка Черниговской области; совершил обстрелы населенных пунктов Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка, Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении этого времени противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздоловка, Васюковка, Орехово-Васильеввка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Вместе с тем в течение суток произвели обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Украины. Так, в Энергодаре Запорожской области, увеличено количество патрулей, на блокпостах стали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства. Оккупанты ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, замеченных в этих локациях, работники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные.

В то же время, представители российских спецслужб в городе организовали скрытое наблюдение за гражданами Украины, которые отказались от получения российского паспорта. Учитывают, в частности, источники финансовых доходов таких граждан. Представителей ФСБ РФ интересует, каким образом происходит перерасчет средств с территории подконтрольной правительству Украины на временно захваченные территории области, и каким образом эти средства конвертируются в наличные деньги.

Вместе с тем, из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, готовых работать на оккупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС. Используя устрашение, угрозы, шантаж и пытки враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией "Росатом".

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и 1 склад боеприпасов противника.