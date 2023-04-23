Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

22 апреля российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Лимана Первого (12 км северо-восточнее Купянска) и Белогоровки (12 км южнее Кременной). Российские блоггеры утверждали, что части российской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии продвинулись в лесном массиве вблизи Кременной. Блогеры утверждали, что российские силы совершили наземные атаки на Терны (16 км к западу от Кременной) и Невское (19 км к северо-западу от Кременной), а также вблизи Кузимовки (13 км к северо-западу от Сватового) и Белогоровки.

Российский блоггер утверждал, что 22 апреля российские войска совершили наземные атаки в районе Северска. Российские вооруженные силы совершили наземные атаки вблизи Васюковки (14 км к юго-западу от Северска), Раздолевки (12 км к югу от Северска), Веселого (12 км к юго-востоку от Северска), Спорное (11 км к юго-востоку от Северска).

Российские источники утверждали, что украинские силы проводили ограниченные контратаки вблизи Кременной. Министерство обороны России утверждало, что российские силы отразили украинские наземные атаки вблизи Торского (14 км к западу от Кременной) и Дибровы (5 км к юго-западу от Кремнейной). Российский блогер утверждал, что украинские войска периодически контратакуют вблизи Краснопоповки (6 км к северо-западу от Кременной).

Бои в Донецкой области

22 апреля российские войска продолжали наступление вокруг Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 21 апреля, показывают, что российские войска продвинулись к трассе O0506 к северо-западу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута). Российские блоггеры утверждали, что боевики "Вагнера" ведут штурм дороги в этом районе, но повторили, что российские войска по состоянию на 22 апреля не оцепили Бахмут. Российские источники в социальных сетях утверждали, что украинские войска некоторое время не пользуются по трассе O0506, поскольку российские войска перекрыли дорогу. Также они писали, что украинские силы возлагаются на проходящие через Ивановское дороги и на многочисленные полевые дороги в этом районе для обеспечения группировки в Бахмуте. Один российский блоггер утверждал, что сильные дожди размыли контролируемые Украиной грунтовые дороги в Бахмут, что сделало невозможным выход из города. Другой российский блоггер продолжал утверждать, что сильные дожди не позволяют колесной технике пользоваться полевыми дорогами, но утверждал, что украинские силы могут использовать гусеничную технику на этих дорогах в Бахмут.

Министерство обороны России заявило, что десантно-штурмовые отряды "Вагнера" захватили три квартала на западе Бахмута. Российские блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись в южном и центральном Бахмуте, а также ближе к школе олимпийского резерва в западном Бахмуте, хотя ISW еще не наблюдала визуального подтверждения дальнейшего продвижения россиян по городу. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Григоровки (9 км северо-западнее Бахмута), Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Хромового и Ивановского (6 км западнее Бахмута).

22 апреля российские войска продолжали наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новокалинового (13 км к северу от Авдеевки) и в пределах 27 км к юго-западу от Авдеевки вблизи Первомайского, Невельского и Марьинки. Российский блоггер утверждал, что российские силы сорвали попытки Украины вернуть утраченные позиции к западу от Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки) у трассы Н-20 между городом Донецк и Константиновкой. Российские блоггеры утверждали, что российские войска проводили штурмы к северо-западу от Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки) и вблизи Парасковеевки (36 км к юго-западу от Авдеевки). Российский блоггер заявил, что российские силы усиливают давление на Марьинку и недавно усилили этот район.

22 апреля российские войска совершили ограниченную наземную атаку на западе Донецкой области. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные операции в районе Угледара (30 км юго-западнее Донецка). Российский блоггер заявил, что бои под Угледаром носят позиционный характер . Спикер Восточной группировки войск РФ Александр Гордеев заявил, что российские войска отразили операцию украинской разведки в неустановленном месте на западе Донецкой области.

"Южная ось"

Российские власти добились успеха в своих попытках добиться международного признания права собственности РФ на Запорожскую атомную электростанцию. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 21 апреля заявил, что техническое обслуживание ЗАЭС пострадало во время оккупации, и отметил, что Росэнергоатом, российская государственная атомная компания, занимающая ЗАЭС, может принять меры по выполнению задач по техобслуживанию. Гросси также заявил, что Украина не отремонтировала поврежденную в начале марта линию электропередач ЗАЭС на подконтрольной Украине территории, а Россия работает над восстановлением трех линий электропередач, соединяющих ЗАЭС с контролируемой Россией территорией. Сообщение МАГАТЭ противится официальному признанию российского права собственности на ЗАЭС, в то же время вырезая пространство для признания без нареканий на то, что российские власти выполняют важную работу для ЗАЭС, работу, которую украинские власти не в состоянии выполнить, пока Россия продолжает оккупацию АЭС. Гросси также отметил повреждение окон в машинном зале реактора №4 ЗАЭС, что противоречит предварительным сообщениям о взрывах мин. Российские власти использовали заявления Гросси об ущербе, чтобы утверждать 22 апреля, что украинский БПЛА повредил машинный зал, имея в виду, что Россия является единственным безопасным оператором ЗАЭС.

Украинские силы и возможные партизаны продолжают обстреливать российские логистические узлы в тыловых районах на юге Украины. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российская ПВО сбила неустановленное оружие по Керченскому мосту, не нанеся ущерба мосту и не нанеся никаких потерь. Российские источники выдвинули противоречивые утверждения о том, было ли оружие украинским БПЛА или ракетой от системы баллистических ракет малой дальности "Гром-2", указывая на то, что российские власти могут не знать или не разглашать тип оружия. Российские оккупационные власти также обвинили украинских партизан в бомбардировке железнодорожного депо в оккупированном Мелитополе Запорожской области.