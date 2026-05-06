Сырский озвучил задачи украинской армии и свой личный приоритет

Сегодня, 6 мая, в Украине отмечают День пехоты. По этому случаю Сырский поздравил украинских военных, отметив их ключевую роль в сдерживании российской агрессии.

"Сегодня мы чествуем пехотинцев - воинов стрелковых, механизированных, мотопехотных, штурмовых, горно-штурмовых подразделений, которые держат щит всей Европы, останавливая наступление российской орды", - отметил он.

Он считает своей задачей - максимально сохранить пехоту.

"Это означает - следует дать ей в помощь новые технологии, в частности беспилотные летающие и наземные комплексы", - заявил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что развитие и масштабирование инноваций в Вооруженных силах Украины является его личным приоритетом.

Он поблагодарил военных за мужество, стойкость и верность присяге, а также почтил память погибших защитников.

"Помним всех наших собратьев и посестер - украинских пехотинцев, которые отдали в борьбе за независимость и свободу украинского народа самое ценное - свои жизни!", - подчеркнул Сырский.