Сырский озвучил задачи украинской армии и свой личный приоритет

Задачей украинской армии является максимальное сохранение жизни пехоты с помощью современных технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Telegram.
Сегодня, 6 мая, в Украине отмечают День пехоты. По этому случаю Сырский поздравил украинских военных, отметив их ключевую роль в сдерживании российской агрессии.
"Сегодня мы чествуем пехотинцев - воинов стрелковых, механизированных, мотопехотных, штурмовых, горно-штурмовых подразделений, которые держат щит всей Европы, останавливая наступление российской орды", - отметил он.
Он считает своей задачей - максимально сохранить пехоту.
"Это означает - следует дать ей в помощь новые технологии, в частности беспилотные летающие и наземные комплексы", - заявил Сырский.
Главнокомандующий подчеркнул, что развитие и масштабирование инноваций в Вооруженных силах Украины является его личным приоритетом.
Он поблагодарил военных за мужество, стойкость и верность присяге, а также почтил память погибших защитников.
"Помним всех наших собратьев и посестер - украинских пехотинцев, которые отдали в борьбе за независимость и свободу украинского народа самое ценное - свои жизни!", - подчеркнул Сырский.
День пехоты в Украине отмечают ежегодно 6 мая.
Этот профессиональный праздник военных был введен указом президента в 2019 году, чтобы почтить мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных и горно-штурмовых подразделений Сухопутных войск ВСУ.
Дата выбрана не случайно. Именно 6 мая 1648 года состоялась битва под Желтыми Водами - первая победа казаков в освободительной войне под предводительством Богдана Хмельницкого.
Также в этот день чествуют Юрия Змееборца, которого считают покровителем воинов.
Пехоту часто называют сердцем армии.
Именно эти подразделения первыми принимают удар врага и оставляют позиции последними. С 2014 года украинские пехотинцы воюют в самых горячих точках - на Донбассе, в Мариуполе, Авдеевке, Бахмуте.
Они участвовали в освобождении Киевской, Черниговской и Сумской областей весной 2022 года, а также в боях на Харьковщине и при освобождении Херсона.
Пехотинец - это военный, который ведет бой непосредственно на земле. В ВСУ это могут быть стрелки, гранатометчики, саперы, снайперы или разведчики.
Их служба одна из самых тяжелых: пехотинцы работают в сложных условиях, часто без укрытий, под постоянным огнем и с минимальным отдыхом.
Ранее РБК-Украина также публиковало подборки поздравлений с Днем пехоты - в стихах, прозе и открытках.