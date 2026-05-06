Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Сырский озвучил задачи украинской армии и свой личный приоритет

09:42 06.05.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Глухова
Фото: Александр Сырский (facebook.com)

Задачей украинской армии является максимальное сохранение жизни пехоты с помощью современных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Telegram.

Сегодня, 6 мая, в Украине отмечают День пехоты. По этому случаю Сырский поздравил украинских военных, отметив их ключевую роль в сдерживании российской агрессии.

"Сегодня мы чествуем пехотинцев - воинов стрелковых, механизированных, мотопехотных, штурмовых, горно-штурмовых подразделений, которые держат щит всей Европы, останавливая наступление российской орды", - отметил он.

Он считает своей задачей - максимально сохранить пехоту.

"Это означает - следует дать ей в помощь новые технологии, в частности беспилотные летающие и наземные комплексы", - заявил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что развитие и масштабирование инноваций в Вооруженных силах Украины является его личным приоритетом.

Он поблагодарил военных за мужество, стойкость и верность присяге, а также почтил память погибших защитников.

"Помним всех наших собратьев и посестер - украинских пехотинцев, которые отдали в борьбе за независимость и свободу украинского народа самое ценное - свои жизни!", - подчеркнул Сырский.

День пехоты: что это за праздник

День пехоты в Украине отмечают ежегодно 6 мая.

Этот профессиональный праздник военных был введен указом президента в 2019 году, чтобы почтить мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных и горно-штурмовых подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Дата выбрана не случайно. Именно 6 мая 1648 года состоялась битва под Желтыми Водами - первая победа казаков в освободительной войне под предводительством Богдана Хмельницкого.

Также в этот день чествуют Юрия Змееборца, которого считают покровителем воинов.

Пехоту часто называют сердцем армии.

Именно эти подразделения первыми принимают удар врага и оставляют позиции последними. С 2014 года украинские пехотинцы воюют в самых горячих точках - на Донбассе, в Мариуполе, Авдеевке, Бахмуте.

Они участвовали в освобождении Киевской, Черниговской и Сумской областей весной 2022 года, а также в боях на Харьковщине и при освобождении Херсона.

Кто такие пехотинцы

Пехотинец - это военный, который ведет бой непосредственно на земле. В ВСУ это могут быть стрелки, гранатометчики, саперы, снайперы или разведчики.

Их служба одна из самых тяжелых: пехотинцы работают в сложных условиях, часто без укрытий, под постоянным огнем и с минимальным отдыхом.

