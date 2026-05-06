Війна в Україні

Сирський озвучив завдання української армії та свій особистий пріоритет

09:42 06.05.2026 Ср
2 хв
Сирський привітав військових з Днем піхоти України
aimg Ірина Глухова
Фото: Олександр Сирський (facebook.com)

Завданням української армії є максимальне збереження життя піхоти за допомогою сучасних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.

Кількість ампутацій на фронті у квітні зменшилась, - Сирський

Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти. З цієї нагоди Сирський привітав українських військових, наголосивши на їхній ключовій ролі у стримуванні російської агресії.

"Сьогодні ми вшановуємо піхотинців - воїнів стрілецьких, механізованих, мотопіхотних, штурмових, гірсько-штурмових підрозділів, які тримають щит усієї Європи, спиняючи наступ російської орди", - зазначив він.

Він вважає своїм завданням - максимально зберегти піхоту.

"Це означає - слід дати їй на допомогу нові технології, зокрема безпілотні літаючі та наземні комплекси", - заявив Сирський.

Головнокомандувач підкреслив, що розвиток і масштабування інновацій у Збройних силах України є його особистим пріоритетом.

Він подякував військовим за мужність, стійкість і вірність присязі, а також вшанував пам’ять загиблих захисників.

"Пам’ятаємо всіх наших побратимів і посестер - українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше - свої життя!", - наголосив Сирський.

День піхоти: що це за свято

День піхоти в Україні відзначають щороку 6 травня.

Це професійне свято військових було запроваджене указом президента у 2019 році, щоб вшанувати мужність і героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних і гірсько-штурмових підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Дата обрана не випадково. Саме 6 травня 1648 року відбулася битва під Жовтими Водами - перша перемога козаків у визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького.

Також цього дня вшановують Юрія Змієборця, якого вважають покровителем воїнів.

Піхоту часто називають серцем армії.

Саме ці підрозділи першими приймають удар ворога і залишають позиції останніми. З 2014 року українські піхотинці воюють у найгарячіших точках - на Донбасі, у Маріуполі, Авдіївці, Бахмуті.

Вони брали участь у звільненні Київської, Чернігівської та Сумської областей навесні 2022 року, а також у боях на Харківщині та під час звільнення Херсона.

Хто такі піхотинці

Піхотинець - це військовий, який веде бій безпосередньо на землі. У ЗСУ це можуть бути стрільці, гранатометники, сапери, снайпери або розвідники.

Їхня служба одна з найважчих: піхотинці працюють у складних умовах, часто без укриттів, під постійним вогнем і з мінімальним відпочинком.

Раніше РБК-Україна також публікувало добірки привітань із Днем піхоти - у віршах, прозі та листівках.

