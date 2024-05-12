Сырский: в одних районах у врага частичный успех, в других - ВСУ вытесняют россиян

Что происходит на фронте

Россияне сейчас сосредотачиваются на нескольких направлениях фронта. Оккупанты пытаются продвинуться к городу Часов Яр. Это откроет им путь на агломерацию Краматорска.

Кроме того, оккупанты давят на Авдеевском направлении, там идут тяжелые бои.

На этой неделе российские войска попытались прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. По данным сервиса DeepState, россияне могли зайти в шесть населенных пунктов у границы.

По словам Сырского, ситуация в Харьковской области обострилась, бои в приграничных районах продолжаются.

Детальнее о ситуации на фронте и смогут ли ВСУ сдержать удар - в материале РБК-Украина.

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