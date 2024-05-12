Сирський: в одному з районів у ворога частковий успіх, в інших - ЗСУ витісняють росіян

Що відбувається на фронті

Росіяни зараз зосереджуються на декількох напрямках фронту. Окупанти намагаються просунутися до міста Часів Яр. Це відкриє їм шлях на Краматорську агломерацію.

Крім того, окупанти тиснуть на Авдіївському напрямку, там тривають важкі бої.

Цього тижня російські війська спробували прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. За даними сервісу DeepState, росіяни могли зайти у шість населених пунктів біля кордону.

За словами Сирського, ситуація у Харківській області загострилась, бої у прикордонних районах тривають.

Детальніше про ситуацію на фронті та чи зможуть ЗСУ стримати удар - у матеріалі РБК-Україна.

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