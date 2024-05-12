Сирський: в одному з районів у ворога частковий успіх, в інших - ЗСУ витісняють росіян

В одному з районів на фронту у ворога є частковий успіх. Проте на інших ділянках українські військові витісняють противника та покращують своє тактичне положення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.
Як зазначив головком, на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється.
"В одних районах противник має частковий успіх, в інших - Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення", - повідомив Сирський.
Також противник не полишає спроб просунутися до Часового Яру на Краматорському напрямку. Росіяни продовжують наступальні дії східніше міста. Крім того, окупанти намагаються відновити втрачене положення в районі Кліщіївки поблизу Бахмута.
"Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Росіяни зараз зосереджуються на декількох напрямках фронту. Окупанти намагаються просунутися до міста Часів Яр. Це відкриє їм шлях на Краматорську агломерацію.
Крім того, окупанти тиснуть на Авдіївському напрямку, там тривають важкі бої.
Цього тижня російські війська спробували прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. За даними сервісу DeepState, росіяни могли зайти у шість населених пунктів біля кордону.
За словами Сирського, ситуація у Харківській області загострилась, бої у прикордонних районах тривають.
Детальніше про ситуацію на фронті та чи зможуть ЗСУ стримати удар - у матеріалі РБК-Україна.
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