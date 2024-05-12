Сырский: в одних районах у врага частичный успех, в других - ВСУ вытесняют россиян

В некоторых районах на фронте у врага есть частичный успех. Однако на других участках украинские военные вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

"Несмотря на сложную ситуацию на фронте проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановление боеспособности бригад", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Также противник не оставляет попыток продвинуться к Часовому Яру на Краматорском направлении. Россияне продолжают наступательные действия восточнее города. Кроме того, оккупанты пытаются восстановить утраченное положение в районе Клещиевки близи Бахмута.

"В одних районах противник имеет частичный успех, в других - Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение", - сообщил Сырский.

Как отметил главком, на Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется.

Что происходит на фронте

Россияне сейчас сосредотачиваются на нескольких направлениях фронта. Оккупанты пытаются продвинуться к городу Часов Яр. Это откроет им путь на агломерацию Краматорска.

Кроме того, оккупанты давят на Авдеевском направлении, там идут тяжелые бои.

На этой неделе российские войска попытались прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. По данным сервиса DeepState, россияне могли зайти в шесть населенных пунктов у границы.

По словам Сырского, ситуация в Харьковской области обострилась, бои в приграничных районах продолжаются.

Детальнее о ситуации на фронте и смогут ли ВСУ сдержать удар - в материале РБК-Украина.

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