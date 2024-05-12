Сирський: в одному з районів у ворога частковий успіх, в інших - ЗСУ витісняють росіян

В одному з районів на фронту у ворога є частковий успіх. Проте на інших ділянках українські військові витісняють противника та покращують своє тактичне положення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.

Як зазначив головком, на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. "В одних районах противник має частковий успіх, в інших - Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення", - повідомив Сирський. Також противник не полишає спроб просунутися до Часового Яру на Краматорському напрямку. Росіяни продовжують наступальні дії східніше міста. Крім того, окупанти намагаються відновити втрачене положення в районі Кліщіївки поблизу Бахмута. "Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад", - додав головнокомандувач ЗСУ.