Россияне ищут пути, чтобы потеснить подразделения ВСУ с занятых рубежей, - Генштаб

Российские оккупанты ищут пути, чтобы вклиниться в оборону ВСУ и попытаться потеснить украинские подразделения из занятых рубежей. По состоянию на вечер 10 июня количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 66.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Во второй половине дня оккупанты продолжили терроризировать Харьковскую область авиаударами со своей территории.

В частности, из района Белгорода россияне нанесли два удара двенадцатью НАРами по Терновому.

Также в течение дня враг трижды безуспешно пытался атаковать поблизости от Волчанска и Глубокого.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника. Два боестолкновения еще продолжаются. В районе Степной Новоселовки российская авиация нанесла два удара шестью КАБами.

По состоянию на это время, по предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили: 62 человека убитыми и ранеными, уничтожены три танка, одна боевая бронированная машина и автомобиль.

На Лиманском направлении все девять штурмовочных попыток противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Северском направлении враг четырежды атаковал Силы обороны вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменки. Тоже безуспешно.

На Краматорском направлении с начала суток русские войска пять раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовых действия вблизи Клещиевки и Андреевки украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются у Нового и Ивановского.

На Покровском направлении с начала суток противник 20 раз атаковал украинских защитников возле Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Яснобродовки и Уманского. 17 штурмовых действий успеха не имели. Еще три вражеских атаки продолжаются.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.