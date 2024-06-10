Могут ли россияне начать прорыв в районе Рыжевки Сумской области: что говорит эксперт

Российские оккупанты, вероятно, не будут начинать масштабное наступление в районе села Рыжевка Сумской области. Признаков подготовки к таким действиям нет.

По его словам, несмотря на то, что Рыжевка находится в 7 километрах от трассы, которая ведет на Путивль и Сумы, село не имеет стратегического значения.

"Да, они прощупывают линию обороны (в районе Рыжевки - ред.), проводят провокации, но вместе с тем нет признаков того, что вторжение с применением большего количества сил будет непосредственно здесь", - добавил Мусиенко.

Он отметил, что с учетом количества российских сил на границе с Сумской области подготовка масштабного наступления на этом направлении, вероятно, не происходит. Вражеских солдат сейчас фиксируют в районе Суджи (Курская область) и Грайворона (Белгородская область).

"В принципе время от времени эти войска перемещаются, ДРГ действуют в районе Белопольской общины и не только, но там чаще всего. Конечно, это прощупывание обороны, но о продвижении вглубь и более серьезном наступлении я бы на сегодня говорить не стал", - подчеркнул эксперт.