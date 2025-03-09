Сырский обсудил фронт с европейскими военными на фоне прекращения помощи от США

Стоит отметить, что Сырский провел переговоры с европейским командованием на фоне приостановления военной помощи Украине от США. Напомним, что также администрация Дональда Трампа ограничила доступ Украины к разведывательным данным.

В Белом доме отметили, что помощь приостановили, пока пересматривают финансирование для Украины.

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