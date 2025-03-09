Сирський обговорив фронт з європейськими військовими на тлі припинення допомоги від США

Варто зазначити, що Сирський провів переговори з європейським командуванням на тлі призупинення військової допомоги Україні від США. Нагадаємо, що також адміністрація Дональда Трампа обмежила доступ України до розвідувальних даних.

У Білому домі зазначили, що допомогу призупинили, поки переглядають фінансування для України.

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