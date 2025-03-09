Сырский обсудил фронт с европейскими военными на фоне прекращения помощи от США

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел переговоры с военным командованием Британии, Франции и Германии. Они обсудили изменения на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главкома ВСУ в Facebook.

"Противовоздушная оборона, артиллерийские снаряды, бронетехника, а также общевойсковая и профессиональная подготовка войск - по этим и другим запросам Европа и в дальнейшем с нами", - подчеркнул он.

Главком ВСУ добавил, что получил подтверждение от европейских военных о продолжении практической поддержки Украины.

"Рассказал об изменениях обстановки в районах ведения боевых действий. Обсудил текущие потребности Вооруженных сил Украины в вооружении, военной технике, боеприпасах и т.д.", - сообщил Сырский.

Сырский отметил, что на днях провел разговоры в формате видеосвязи с представителями военного командования партнеров: начальником Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмиралом Энтони Радакином, начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом Тьери Бюркаром, генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером.

Стоит отметить, что Сырский провел переговоры с европейским командованием на фоне приостановления военной помощи Украине от США. Напомним, что также администрация Дональда Трампа ограничила доступ Украины к разведывательным данным.

В Белом доме отметили, что помощь приостановили, пока пересматривают финансирование для Украины.

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