Сырский назвал задачи ВСУ на Курском направлении

Задачами ВСУ, которые с августа проводят операцию в Курской области, уничтожать врага на его территории.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

"Наша задача на этом направлении – сдерживать и уничтожать врага на его земле", - сказал он.

Сырский сообщил, что он работал в частях и подразделениях, участвующих в боевых действиях на Курском направлении.

"Важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены", - написал он.

Как отметил главнокомандующий ВСУ, если бы не устойчивость наших воинов, эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте.

"Сейчас они, выполняя приказ своего военного руководства, пытаются вытеснить наши войска и продвинуться вглубь территории, которую мы контролируем", - добавил он.

Сырский рассказал, что его работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению всестороннего обеспечения и подготовки резервов.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил воинов за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором.

Операция в Курской области

Напомним, Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области 6 августа, заняв около 1 тысячи квадратных километров. Затем россияне отбили часть территории.

По данным The New York Times, Россия собрала для наступления в Курской области 50 тысяч солдат, в том числе из КНДР.

По данным издания, в Киеве говорят, что ожидают атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.

В новой оценке США отчается, что Россия накопила силы без необходимости выводить солдат с востока Украины, что позволяет давить на нескольких фронтах одновременно.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Курской области находится уже 11 тысяч северокорейских солдат.