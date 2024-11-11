Сирський назвав задачі ЗСУ на Курському напрямку

Задачами ЗСУ, які з серпня проводять операцію у Курській області, є знищувати ворога на його території.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Наша задача на цьому напрямку - стримувати та знищувати ворога на його землі", - сказав він.

Сирський повідомив, що він працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку.

"Важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені", - написав він.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті.

"Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, яку ми тримаємо під контролем", - додав він.

Сирський розповів, що його робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів.

Головнокомандувач ЗСУ подякував воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором.

Операція в Курській області

Нагадаємо, Збройні сили України розпочали операцію у Курській області 6 серпня, зайнявши близько 1 тисячі квадратних кілометрів. Потім росіяни відбили частину території.

За даними The New York Times, Росія зібрала для настання в Курській області 50 тисяч солдатів, зокрема з КНДР.

За даними видання, у Києві кажуть, що очікують атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями.

У новій оцінці США зневіриться, що Росія накопичила сили без необхідності виводити солдатів зі сходу України, що дозволяє тиснути на кількох фронтах одночасно.

За словами президента України Володимира Зеленського, у Курській області перебуває вже 11 тисяч північнокорейських солдатів.