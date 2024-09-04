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Зеленский заявил, что Россия перебросила из Украины в Курск 60 тысяч военных

Среда 04 сентября 2024 00:16
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Зеленский заявил, что Россия перебросила из Украины в Курск 60 тысяч военных Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия перебросила в Курск из Украины 60 тысяч военных. Это случилось после операции ВСУ в Курской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NBC News.

Он отметил, что одной из целей операции было заставить Москву отвести войска с линии фронта в Украине протяженностью в 600 миль. В частности, с востока страны.

Президент уточнил, что Россия перебросила из Украины в Курск 60 тысяч своих солдат. При этом, на Покровском направлении большого сокращения войск не наблюдалось.

Операция ВСУ в Курской области

Отметим, что операция Вооруженных сил Украины на территории России в Курской области длится уже практически ровно месяц. О ее начале российские Telegram-каналы сообщали 6 августа.

По состоянию на 27 августа, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под контролем Украины находится 1300 квадратных километров территории России и 100 населенных пунктов. Также в плен были взяты 594 военнослужащих РФ.

В интервью NBC News Зеленский заявил, что партнеры Украины не знали о начале операции ВСУ в Курской области, в частности, администрация Байдена. Это было неожиданностью для них. Кроме того, операция держалась в строжайшем секрете даже внутри Украины.

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