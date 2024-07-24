Сырский назвал пределы возможностей для F-16 на линии фронта

Сырский заявил, что F-16 укрепят противовоздушную оборону Украины и позволят Киеву более эффективно действовать против российских крылатых ракет и точно поражать наземные цели.

Однако, подчеркнул он, существуют пределы возможностей F-16. Им придется оставаться "в 40 км или более" от линии фронта из-за риска, что Москва их собьет.

Самолеты F-16

Напомним, о прибытии самолетов F-16 в Украину пока не было объявлено. Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне в июле заявил, что F-16 производства Lockheed Martin будут летать в украинском небе этим летом. По его словам, Дания и Нидерланды уже начали передачу Украине истребителей F-16.

Как завил президент Зеленский, Украина получит от стран Запада несколько самолетов F-16, которых будет недостаточно, чтобы сражаться на равных с российской авиацией. По его мнению, для создания эффективной конкуренции России в небе Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.

Генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе заявил, что прибытие истребителей F-16 в Украину не станет панацеей. По его словам, украинские летчики не получат превосходства в воздухе в течение нескольких недель.